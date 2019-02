„Ich verstehe das, dass man besorgt sein kann um den Klimawandel.“ Die Demonstrationen in den 1980er Jahren für Weltfrieden und gegen die Atomenergie, „die fanden am Wochenende statt, nicht in der Schulzeit“, sagte Laschet am Dienstagnachmittag dem Westdeutschen Rundfunk (WDR 5). Er fände es glaubwürdiger, wenn Schüler nach Schulschluss auf die Straße gehen würden und damit ein persönliches Opfer in ihrer Freizeit bringen würden.

An den seit Monaten laufenden globalen Schüler- und Studentenprotestaktionen „Fridays for Future“ hatten vergangenen Freitag auch in Nordrhein-Westfalen wieder zahlreiche Schüler teilgenommen. Mehrere Hundert Demonstrierende versammelten sich etwa vor dem Düsseldorfer Landtag.

Argumente der Streikenden

„ Hier geht es darum, dass unsere Zukunft verheizt wird. Hier geht es darum, dass unsere Zukunft verheizt wird. “ Schülerin Maren Isermeyer

In Münster streikten 2000 Schüler und Studierende für eine bessere Klimapolitik. Den Vorwurf, sie würden nur demonstrieren, um der Schule fernbleiben zu können, konterte die Schülerin Maren Isermeyer: „Es ist kalt, wir stecken alle im Abi. Wir könnten uns etwas anderes vorstellen als hier zu stehen. Aber hier geht es darum, dass unsere Zukunft verheizt wird.“

Schüler und Studenten streiken erneut für Klimaschutz

Die 20-jährige Organisatorin der Proteste in Münster, Carla Reemtsma, begründete im Interview mit unserer Zeitung die Terminierung der Demonstrationen damit, dass nur so die Aufmerksamkeit für das Thema groß genug werde.

Auch bei Schulministerin Yvonne Gebauer finden diese Argumente keinen Anklang: „Die Schulpflicht gilt“, hatte die FDP-Politikerin bereits betont. Schulschwänzern drohen Sanktionen. Unentschuldigtes Fehlen wird auf dem Zeugnis vermerkt.