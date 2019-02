Bremens abgezockter Routinier: Pizarro reißt Werder mit

Der nun drittälteste Torschütze im DFB-Pokal setzte nach seinem 276. Treffer im 664. Pflichtspiel in Deutschland sein typisches Grinsen auf, das die Fans hierzulande seit 1999 kennen. «Das Finale in Berlin ist etwas Besonderes. Ich habe allen in der Mannschaft davon erzählt», sagte der Stürmer. Pizarro weiß, wovon er redet. Sechs Pokal-Siege feierte er bereits, fünf Mal mit den Bayern, einmal mit Werder 2009.

Wie lange Pizarro auf dem Platz noch die Kollegen mitreißt? Das hängt wohl auch von seinem Körper ab. Diese Saison wird er es auf jeden Fall noch versuchen. Und das am liebsten bis Berlin. Pizarro: «Da wollen wir jetzt hin. Aber es ist noch ein langer Weg.»