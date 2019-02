St. Pauli-Coach zum Köln-Spiel: «Brauchen einen guten Tag»

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli blickt dem Gastspiel am Freitag beim 1. FC Köln mit Vorfreude entgegen. «Das wird das nächste Brett, der beste Angriff der Liga wartet auf uns. Wir müssen wieder so eine leidenschaftliche Leistung bringen wie zuletzt hier», sagte Coach Markus Kauczinski am Mittwoch in Hamburg. Und fügte hinzu: «Wir werden einen guten Tag brauchen.»

Von dpa