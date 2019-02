1. FC Köln will St. Paulis Matchwinner Meier stoppen

Köln (dpa/lnw) - Alle Augen auf Alexander Meier. Der 1. FC Köln will im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag gegen den FC St. Pauli (18.30 Uhr) den Matchwinner des Kiezclubs stoppen. «Armin und ich haben über das Spiel am Freitag gesprochen und auch darüber, wie Alex Meier spielt und wie man ihn am besten verteidigt», sagte Kölns Trainer Markus Anfang am Mittwoch.

Von dpa