Helge Achenbach ist jetzt mit einer Malerin zusammen

Köln (dpa) - Helge Achenbach (66) ist frisch verliebt. Er sei seit neuestem mit einer litauischen Künstlerin zusammen, sagte der ehemalige Kunstberater am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ihn und die 36-Jährige verbinde die Malerei. «Die Liebe ist noch eine zarte Knospe, aber für mich nach allem, was ich in den letzten Jahren mitgemacht habe, ein großer Glücksfall», sagte Achenbach, der in der Haft auch selbst mit dem Malen angefangen hat.

Von dpa