«Ruhr Ding»: Neues Ausstellungsformat startet im Frühsommer

In Essen zeigt der Straßenfotograf Hans Eijkelboom beispielsweise eine Fotoserie, für die er in Großstädten auf der ganzen Welt Passanten abgelichtet hat und die globale modische Gleichförmigkeit offenlegt. Der schottische Künstler Roderick Buchanan baut auf einem Fußballplatz in Oberhausen ein Spielfeld mit drei Seiten und Toren auf: Hier sollen auch Turniere stattfinden.

Der bulgarische Künstler Ivan Moudov gestaltet eine Bochumer Trauerhalle in einen nationalen Pavillon für die unterrepräsentierte Kunst in seinem Heimatland um. Alexandra Pirici hat für eine Performance ein menschliches Hologramm programmiert, das in der Waschkaue der Kokerei Hansa in Dortmund zum Leben erwacht. In den kommenden Jahren soll die Schau mit neuen Projekten auch in andere Städte wandern.

Realisiert wird die Ausstellung von Urbane Künste Ruhr, eine Einrichtung die seit 2012 Gegenwartskunst im Ballungsraum fördern will. Seit einen Jahr ist Britta Peters künstlerische Leiterin der Urbanen Künste Ruhr. Zuletzt hatte sie gemeinsam mit Kaspar König und Marianne Wagner die Intendanz der renommierten Skulptur Projekte in Münster inne.