Anklage: Camper setzte Partnerin in Brand und rettete sie

Bonn (dpa/lnw) - Er soll seine Lebensgefährtin erst in Brand gesetzt und dann vor dem Tod bewahrt haben: Vor dem Landgericht Bonn muss sich demnächst ein 49 Jahre alter Dauercamper aus Königswinter wegen besonders schwerer Brandstiftung und schwerer Körperverletzung verantworten. Wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte, soll der Garten- und Landschaftsbauer in der Nacht zum 25. September 2018 seine Lebensgefährtin im Campingwagen, den sie gemeinsam bewohnten, mit Benzin übergossen haben. Durch die Benzindämpfe und eine brennende Duftkerze kam es - laut Anklage - zur Stichflamme, die den gesamten Wagen in Brand setzte.

