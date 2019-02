Wiencek: Deutsche Handballer können Olympiasieger werden

Stuttgart (dpa) - Kreisläufer Patrick Wiencek will mit der Handball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio Gold gewinnen. «Wir haben bei der WM gezeigt, dass wir mit den Top-Mannschaften mithalten können und an einem guten Tag jeden schlagen können. Also können wir auch Olympiasieger werden», sagte der «Handballer des Jahres» vom Bundesligisten THW Kiel der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Donnerstag).

Von dpa