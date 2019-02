Köln (dpa/lnw) - Sie sollen mehr als 30 Einbrüche in Nordrhein-Westfalen verübt haben - jetzt hat die Polizei nach mehrmonatigen Ermittlungen die Bande geschnappt. Die Tatorte lagen unter anderem im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie in Köln, Neuss und Aachen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der Schaden wird auf 150 000 Euro geschätzt.

Von dpa