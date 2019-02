Deutsche Fußball Liga würdigt Assauer

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat stellvertretend für die 36 Profivereine den am Mittwoch gestorbenen Rudi Assauer gewürdigt. «Der deutsche Profifußball trauert um Rudi Assauer, der als Spieler und als Manager ein Gesicht der Bundesliga war und dessen Name wohl auf ewig mit dem FC Schalke 04 verbunden bleiben wird», schrieb die DFL in einer Mitteilung am Mittwochabend auf Twitter. Der ehemalige Fußballprofi Thomas Hitzlsperger sagte in der ARD: «Rudi Assauer hat die Bundesliga geprägt. Die Nachricht hat uns sehr traurig gestimmt.»

Von dpa