Von U-Bahn mitgeschleift: 13-Jähriger in Lebensgefahr

Essen (dpa/lnw) - Der 13-Jährige Junge, der am Donnerstag in Essen von einer anfahrenden U-Bahn mitgeschleift wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der Zustand des Jungen sei «unverändert», sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Der Teenager soll am Donnerstag an einer oberirdischen Haltestelle mit einer Hand in die Fahrzeugtüren geraten sein, als diese sich schlossen. Die Bahn fuhr weiter und schleifte ihn mehr als 100 Meter mit.

Von dpa