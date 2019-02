Früherer Schalker Trainer Weinzierl traurig über Assauer-Tod

Stuttgart (dpa) - Auch der frühere Schalker Trainer Markus Weinzierl würdigt den am Mittwoch gestorbenen Rudi Assauer. «Ich kenne die Arbeit, ich kenne das Standing, ich kenne den Verdienst. Er ist ein Kind der Bundesliga und das ist natürlich immer traurig», sagte der aktuelle Coach des Fußball-Bundesligisten VfB-Stuttgart am Donnerstag. Assauer, der frühere Manager des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, war am Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben.

Von dpa