Kabeldieb verliert Ausweis am Tatort

Bergheim (dpa/lnw) - Zwei mutmaßliche Kabeldiebe haben der Polizei in Bergheim bei Köln die Arbeit leicht gemacht: Einer von ihnen hinterließ am Tatort seinen Ausweis. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollten die beiden Mitarbeiter einer Reinigungsfirma eigentlich in einem abgeschalteten Kraftwerksblock sauber machen. Angestellte des Werkschutzes beobachteten jedoch, dass sie stattdessen Kabelstränge absägten und die Isolierungen entfernten. Als die Täter die Werkschutz-Mitarbeiter bemerkten, flüchteten sie.

Von dpa