Mainz will gegen Leverkusen Besseres zeigen: Bell zurück

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will mit Stefan Bell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Der Kapitän hat beim desaströsen 0:3 in Augsburg eine Gelb-Sperre abgesessen. «Wir wissen, dass wir die Dinge besser machen können», sagte Trainer Sandro Schwarz einen Tag vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) gegen Bayer Leverkusen. Das Team von Peter Bosz kommt nach dem Aus im DFB-Pokal (1:2 in Heidenheim) ernüchtert ins Rheinhessische. Die 05er müssen gegen die Werkself auf Danny Latza (Gehirnerschütterung) verzichten. Angeschlagen ist Stammkraft Jean-Philippe Gbamin (Magen-Darm-Infekt). Für Latza steht als Alternative der Kameruner Kunde Malong bereit.

Von dpa