Kirchen starten wieder Autofasten-Aktion

Trier (dpa) - Es soll ein kleiner, persönlicher Beitrag für den Klimaschutz sein: Evangelische Landeskirchen und katholische Bistümer im Südwesten Deutschlands rufen die Menschen auch in diesem Jahr zur Fastenzeit dazu auf, öfters auf das Autofahren zu verzichten. «Die Teilnehmenden können dabei selbst entscheiden, wie sie das Autofasten gestalten möchten: kurze Wege einfach mal zu Fuß gehen, verstärkt auf Rad, Bus oder Bahn setzen, Fahrgemeinschaften bilden oder das Auto in Form von Car-Sharing teilen», teilte das Bistum Trier am Donnerstag mit.

Von dpa