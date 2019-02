Einsatz von Leverkusener Havertz vor Spiel in Mainz unsicher

Leverkusen (dpa/lnw) - Bayer Leverkusen bangt vor dem nächsten Spiel in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 um Kai Havertz. Der Einsatz des Mittelfeldspielers, der wegen einer Verletzung im Bereich der Hüftmuskulatur bereits am Dienstag im DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten FC Heidenheim (1:2) fehlte, war auch am Donnerstag zunächst unklar. «Ich habe keine Ahnung, ob er spielen kann. Die Spieler, die auflaufen, müssen hundertprozentig fit sein», sagte Bayer-Trainer Peter Bosz vor dem Abschlusstraining.

Von dpa