Unterhaltsam und bunt: Kunstakademie-Absolventen im Museum

Düsseldorf (dpa/lnw) - Junge Kunst in ehrwürdigen Räumen: Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt erstmals in einer Ausstellung Arbeiten aller Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie des vergangenen Jahres. «Für ein Museum, das sich der zeitgenössischen Kunst widmet, ist Austausch unglaublich wichtig», sagte Museums-Direktorin Susanne Gaensheimer am Donnerstag bei der Vorstellung. Die Schau mit dem Titel «Planet 58» präsentiert 100 Arbeiten der 60 Absolventen von 2018. Dafür hat die Kunstsammlung in ihrem Haus K21 das ganze Untergeschoss leergeräumt.

Von dpa