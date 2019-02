Fantasie-Führerschein: Ausgestellt in Kranien

Ahlen (dpa/lnw) - Mit einem Führerschein aus dem Fantasie-Land Kranien hat ein Autofahrer aus Ahlen versucht, die Polizei zu täuschen. Wie die Polizei des Kreises Warendorf am Donnerstag berichtete, war der 40-jährige bereits in der vergangenen Woche aufgefallen, weil das Licht an seinem Auto auffällig hell leuchtete. Bei der Kontrolle übergab der Mann dann einen fremdsprachigen internationalen Führerschein. Fragen nach der Landesflagge von Kranien und wo sich denn dieses Land befinden würde, konnte der Ahlener nicht beantworten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.