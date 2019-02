Widerspenstige Ladendiebe verletzen drei Polizisten

Hilden (dpa/lnw) - Zwei widerspenstige Ladendiebe haben in Hilden beim Versuch, ihre Festnahme zu verhindern, drei Polizisten verletzt. Mit vereinten Kräften auch eines Passanten, der die Verfolgung eines Diebes aufnahm, sei es dennoch gelungen, die 37 und 42 Jahre alten Männer zu stellen, berichtete die Polizei in Mettmann am Donnerstag. Zivilbeamte hatten das Duo auf frischer Tat ertappt.

Von dpa