Hoffenheim tritt ohne Kapitän Kevin Vogt in Dortmund an

Zuzenhausen (dpa) - Ohne Kapitän und Abwehrchef Kevin Vogt geht die TSG 1899 Hoffenheim in die Bundesliga-Partie bei Borussia Dortmund. Nach Angaben von Trainer Julian Nagelsmann hat der 27-Jährige eine Oberschenkelzerrung. Vogt stand zuletzt erneut wegen einer Formschwäche in der Kritik. Nach zwei glänzenden Jahren in Hoffenheim hatte der Ex-Kölner erst im Dezember ausgesetzt, um seinen Akku aufzuladen,konnte aber auch danach nicht überzeugen.