Stamp: Chancen für junge Flüchtlinge in NRW verbessern

Mülheim (dpa/lnw) - Die Integration von vielen tausend geflüchteten Kindern und Jugendlichen gehört Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp zufolge zu den zentralen Anliegen der NRW-Regierung. «Es geht uns nicht darum, woher jemand kommt, sondern wohin er mit uns will», sagte der Integrationsminister (FDP) am Donnerstag in Mülheim auf einer Tagung zur Jugend- und Sozialarbeit mit jungen Geflüchteten. Rund ein Fünftel der 566 000 seit 2015 nach Deutschland geflüchteten Minderjährigen sei nach NRW gekommen. Die Jugendsozialarbeit erreiche auch mit Landesförderung mehr als 25 000 junge Flüchtlinge in NRW.