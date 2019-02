Borussia Mönchengladbach will Vertrag mit Raffael verlängern

Mönchengladbach/Berlin(dpa/bb) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach peilt die Verlängerung des im nächsten Sommer auslaufenden Vertrages von Offensivspieler Raffael an. «Wir würden sehr gerne den Vertrag verlängern und schauen mal, was die nächsten Wochen so bringen. Aber bis Ostern wird das klar sein», sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag. Nach Eberls Angaben habe Raffael, der seit 2013 für die Borussia spielt, bereits signalisiert, in Mönchengladbach bleiben zu wollen.

Von dpa