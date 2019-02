Fürth (dpa/lby) - Trainer Stefan Leitl will mit seinem Debüt bei der SpVgg Greuther Fürth die Wende für den fränkischen Zweitligisten einleiten. Vor dem Fußball-Duell am Samstag (13.00 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten MSV Duisburg sagte der 41-Jährige: «Für uns ist es ein wichtiges Spiel, um in eine neue Richtung zu kommen.»

Von dpa