Nach brutalem Raubmord: Polizei warnt vor Trickbetrügern

Bochum (dpa/lnw) - Nach dem brutalen Raubmord in einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung in Bochum warnt die Polizei vor Trickbetrügern in der Umgebung des Tatorts. Sogenannte falsche Polizisten versuchten dort derzeit unter dem Vorwand der laufenden Ermittlungen, sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es sei aber nicht bekannt, dass sie mit dieser Masche bisher Erfolg gehabt hätten, sagte ein Sprecher.

Von dpa