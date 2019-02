Verdächtiger gefasst: 22-Jähriger soll Rentner getötet haben

Köln (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentners in Köln hat die Polizei einen jungen Mann wegen Mordverdachts festgenommen. Der 22-Jährige sei dringend verdächtig, den vermögenden 79-Jährigen am vergangenen Sonntag in dessen Wohnung umgebracht zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Fahnder hätten ihn am Mittwoch in der Wohnung von Angehörigen angetroffen - er selbst habe keinen festen Wohnsitz. Nach der Festnahme seien Teile der Tatbeute - darunter ein Laptop und ein Tabletcomputer des Rentners - gefunden worden. Der 22-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen schweige er.

Von dpa