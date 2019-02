Kanadische Fachleute boykottieren Max Stern-Tagung

Die eintägige Veranstaltung am Mittwoch (13.2.) befasst sich mit Leben und Wirken Max Sterns im Kontext des rheinischen Kunsthandels während des Nationalsozialismus. Es geht dabei auch um Restitutionsfragen. Rund ein Dutzend Experten namhafter Einrichtungen aus dem In- und Ausland, darunter führender Museen in New York sind nach Angaben der Stadt eingeladen.

Stern wurde 1937 von den Nazis zur Auflösung seiner Düsseldorfer Galerie gezwungen, er konnte nach Paris und London fliehen und übersiedelte 1941 nach Kanada. Im kanadischen «Max Stern Art Restitution Project» forschen die Erben des Sammlers - drei Universitäten in Kanada und Israel - nach Kunstwerken aus der Sammlung, die in der NS-Zeit verschwanden.