Auto kollidiert mit Lkw: zwei Schwerverletzte

Grevenbroich (dpa/lnw) - Bei der Kollision eines Autos mit einem Lastwagen auf einer Landstraße bei Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer habe versucht, rückwärts in einen Feldweg einzubiegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein entgegenkommender Autofahrer bemerkte den quer stehenden Lkw demnach nicht und stieß mit dem Anhänger zusammen. Der 75-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Frau verletzten sich schwer und kamen in ein Krankenhaus. Die Landstraße wurde am Donnerstagabend vorübergehend voll gesperrt.

Von dpa