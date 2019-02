Managementwechsel belastet Media-Saturn-Mutter Ceconomy

Düsseldorf (dpa) - Der abrupte Managementwechsel im vergangenen Jahr kommt die Media-Saturn-Mutter Ceconomy teuer zu stehen. Der Elektronikhändler musste im ersten Quartal (per Ende Dezember) einen Gewinnrückgang hinnehmen, wie Ceconomy am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) sank um knapp 20 Prozent auf 234 Millionen Euro. 34 Millionen Euro kosteten Ceconomy die Managementwechsel auf der ersten und zweiten Führungsebene - unter anderem durch die Abgänge von Konzernchef Pieter Haas und Finanzvorstand Mark Frese, die nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Geschäftsjahr das Unternehmen verlassen mussten.

Von dpa