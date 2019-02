«Sie machen gerne Fotos von Fremden? Sie mögen schnelle Autos? Um an ein Foto zu kommen, lauern sie den Leuten zur Not auch im Gebüsch auf? Später schicken Sie den Fremden die Bilder und verlangen Geld von ihnen? Dann ist dieser Job genau das Richtige für Sie!» Eine Polizeisprecherin sagte dazu, man habe mal was anderes testen wollen. Es gebe ja viele Vorteile gegen den Job. In der freien Wirtschaft setze man auch auf «lustig, kreativ und Social Media».

Die Resonanz auf das Stellenangebot zur «Durchführung der technischen Verkehrsüberwachung» sei positiv, meinte die Sprecherin. Der Eintrag - eingestellt in der Nacht zu Donnerstag - kam bis Freitagmittag schon auf rund 350 Klicks. Vor allem wenn es um die Nachwuchssuche geht, wirbt die Polizei in NRW inzwischen auch immer stärker in sozialen Netzwerken.