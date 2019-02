Moers (dpa/lnw) - Dichte, schwarze Rauchwolken über einer brennenden Lagerhalle: In Moers hat am Freitag das Gelände einer Reifenfirma Feuer gefangen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde am Vormittag der Bahnhof sowie ein nahegelegener Supermarkt gesperrt. Die Bahnlinie RB 31 fuhr zunächst in beide Richtungen nicht.

Von dpa