Zoll überprüft Paketzusteller: Viele Mindestlohnverstöße

In knapp 30 Fällen wurden Hinweise auf Leistungsbetrug gefunden. «Das heißt, das Leute Sozialleistungen beziehen und dem Jobcenter die Arbeitsaufnahme nicht mitgeteilt haben.» In etwa 35 Fällen bestehe der Verdacht auf Schwarzarbeit. Ein Marokkaner habe sich seit knapp zwei Jahren illegal in Deutschland aufgehalten. «Ihn und den Arbeitgeber erwarten entsprechende Strafverfahren», sagte der Sprecher.