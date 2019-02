Bodenabfertiger: Vorerst keine weiteren Streiks

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Tarifkonflikt um die 800 Bodenabfertiger der Firma Aviapartners an den Flughäfen Düsseldorf und Hannover plant Verdi vorläufig keine weiteren Streiks. Bis zur 4. Verhandlungsrunde am 24. Februar seien keine derartigen Aktionen vorgesehen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft am Freitag nach der 3. Tarifrunde. Sie habe Fortschritte gebracht, signalisierte der Gewerkschaftssprecher.

Von dpa