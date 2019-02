Kohleausstieg: Merkel berät erneut mit betroffenen Ländern

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will erneut mit den hauptsächlich betroffenen Ländern über begleitende Maßnahmen für den geplanten Kohleausstieg beraten. An diesem Montagabend werden die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg zu einem Treffen im Kanzleramt erwartet, wie die Bundesregierung am Freitag mitteilte. Teilnehmen sollen auch die zuständigen Bundesminister, Koalitionsabgeordnete aus den betroffenen Ländern und Vertreter der Regierungskommission zum Kohleausstieg.

Von dpa