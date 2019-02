Schalke 04 will Straße nach Rudi Assauer benennen lassen

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 will eine Straße in Gelsenkirchen nach der gestorbenen Clublegende Rudi Assauer benennen lassen. «Wir werden vom Verein die Initiative ergreifen und auf die Stadt Gelsenkirchen zugehen, um eine Straße nach Rudi Assauer zu benennen», teilte Schalke 04 am Freitag auf seiner Homepage mit. Dabei werde unter anderem an eine Straße gedacht, die in direkter Umgebung zur Arena auf Schalke liegt. Assauer starb am Mittwoch im Alter von 74 Jahren.

Von dpa