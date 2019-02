Großer Hans Purrmann-Preis für Düsseldorfer Künstlerin

Speyer/Düsseldorf (dpa) - Die Düsseldorfer Künstlerin Kristina Buch wird mit dem Großen Hans Purrmann-Preis der Stadt Speyer ausgezeichnet. Er ist mit 20 000 Euro dotiert. Die 1983 geborene Künstlerin hatte zunächst Biologie und Theologie studiert und wurde 2013 Meisterschülerin von Rosemarie Trockel an der Kunstakademie Düsseldorf. Sie bediene sich in ihren künstlerischen Recherchen der gesamten Bandbreite der Kultur-, Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften, teilte die Stadt Speyer am Freitagabend mit. Sie eröffne so unerwartete Dialoge.

Von dpa