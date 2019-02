Rechtsrheinische Bahnstrecke nach Brand weiterhin gesperrt

Unkel/Berlin (dpa) - Nach dem Brand von drei Güterwaggons in Unkel (Kreis Neuwied) ist die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Koblenz und Köln weiter gesperrt. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Samstag in Berlin sagte, werden sämtliche Züge noch immer über die gegenüberliegende Seite des Rheins umgeleitet. Reisende müssten daher weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Zwischen dem rheinland-pfälzischen Linz am Rhein und dem Rhöndorfer Bahnhof in Nordrhein-Westfalen pendelten Busse und Taxen. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, war auch am Samstag noch unklar. Die Bahn empfahl Reisenden, sich online über Ausweichverbindungen zu informieren.

Von dpa