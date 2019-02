Sturmböen mit bis zu 85 Kilometer pro Stunde in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Am Wochenende sollten Spaziergänger in Nordrhein-Westfalen sehr vorsichtig unterwegs sein - es werden Sturmböen mit bis zu 85 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit erwartet. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Samstag mit. Über der Nordsee sei zur Zeit ein großes Sturmtief, welches nach NRW ziehe. Der Sturm könne zu herunterfallenden Ästen und Schäden an Häusern führen. «Dachziegel können sich lösen, daher sollte man draußen vorsichtig unterwegs sein», sagte eine Sprecherin des DWD.

Von dpa