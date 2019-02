Bombenfund: 1500 Gladbecker müssen Häuser verlassen

Gladbeck (dpa/lnw) - Wegen der Entschärfung einer Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen etwa 1500 Menschen am Samstag in Gladbeck ihre Häuser verlassen. In einem Umkreis von 250 Metern werde dafür die Innenstadt gesperrt, teilte die Feuerwehr mit. Betroffen sei auch ein Krankenhaus in Gladbeck. «Es wurden als Splitterschutz Container aufgestellt», sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Dadurch sei das Krankenhaus geschützt und müsse nicht evakuiert werden.

Von dpa