Leitl mit Elfmeter-Glück bei Einstand: 1:0 gegen Duisburg

Fürth (dpa) - Ein umstrittener Foulelfmeter hat Stefan Leitl einen erfolgreichen Einstand als Trainer des Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürther beschert. Mittelstürmer Daniel Keita-Ruel sorgte am Samstag mit einem im Nachschuss verwandelten Strafstoß in der 86. Spielminute für das 1:0 (0:0) gegen den abstiegsbedrohten MSV Duisburg. Der Fürther Mittelstürmer scheiterte vor 8635 Zuschauern im Fürther Ronhof in der Nachspielzeit mit einem weiteren Elfmeter am starken MSV-Torwart Felix Wiedwald. Duisburgs Verteidiger Enis Hajri sah nach einem groben Foulspiel zudem noch die Rote Karte (90.+3).

Von dpa