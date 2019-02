Streit auf Parkplatz: 42-Jähriger sticht Widersacher nieder

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem Streit auf dem Parkplatz eines Flohmarkts in Dortmund hat ein 42-Jähriger seinen 49 Jahre alten Widersacher niedergestochen. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, ist aber außer Lebensgefahr, wie die Dortmunder Polizei am Sonntag berichtete. Der 42-Jährige, der mit seiner Familie und Kinderwagen zu Fuß unterwegs war, floh nach dem Vorfall vom Samstag zunächst, konnte aber von Passanten eingeholt und überwältigt werden. Laut Polizei hatte der mutmaßliche Täter sich aufgeregt, weil der 49-Jährige mit seinem Auto auf dem Parkplatz zu nahe an der Familie des 42-Jährigen vorbeigefahren sein soll.

Von dpa