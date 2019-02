Rechtsrheinische Bahnstrecke wieder freigegeben

In der Nacht zum Donnerstag waren in Unkel in Rheinland-Pfalz drei Güterwaggons mit Spraydosen und Kosmetikartikeln in Flammen aufgegangen. Daraufhin war die Strecke zwischen Koblenz und Köln tagelang gesperrt. Sämtliche Züge wurden über die gegenüberliegende Seite des Rheins umgeleitet. Die wieder freigegebene Strecke ist laut der Deutschen Bahn Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam.