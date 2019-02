Aachen (dpa) - Kinder wachsen mit Smartphone und Tablet auf - wie Kitas damit umgehen sollten, hat Nordrhein-Westfalen in einem Modellprojekt untersucht. Die Ergebnisse des zweijährigen Projektes sollen jetzt analysiert werden und dann als Hilfestellung an alle Kindertagesstätten gehen, wie das NRW-Ministerium für Familie und Kinder mitteilte. Eingebunden waren in den landesweit zwölf Modell-Kitas Kinder, Eltern und Erzieher sowie medienpädagogische Berater. In der Familie hätten Kinder immer früher Zugang zu digitalen Medien, teilte das Ministerium mit. Darum gewinne das Thema auch in der Kindertagesbetreuung an Bedeutung.

Die Modell-Kitas hatten zwar auch Tablets, Kameras oder Mikrofone angeschafft. Aber es ging für die Kitas auch darum, ein eigenes medienpädagogisches Konzept zu entwickeln. Im Mittelpunkt stand auch, die Eltern zu sensibilisieren, dass sie Vorbild für ihre Kinder in der Mediennutzung sind.