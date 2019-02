Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A38

Heiligenstadt (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der A38 in Richtung Göttingen sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 31-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus dem Landkreis Höxter (Nordrhein-Westfalen) kam am Montag kurz vor Heiligenstadt nach einem Überholmanöver auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Aufprall auf die Leitplanke verletzte er sich schwer.

Von dpa