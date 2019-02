Reparatur der Wuppertaler Schwebebahn hat begonnen

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach einem gefährlichen Unfall im Herbst haben die Reparaturarbeiten an der Schwebebahn in Wuppertal begonnen. Seit Montagnacht würden die Teile geliefert, um die abgestürzte Schiene zu ersetzen, sagte ein Sprecher der Stadtwerke am Dienstag. Die Reparatur soll bis nächste Woche dauern. Zuvor hatte die «Westdeutsche Zeitung» darüber berichtet. Im November war eine eiserne Stromschiene auf 350 Metern Länge herabgefallen und hatte beinahe einen 34 Jahre alten Cabriofahrer erschlagen.

Von dpa