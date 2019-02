Polizeischüler soll Widerstand geleistet haben

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Dem Kommissaranwärter, der im Januar bei der Großrazzia gegen Clankriminalität Widerstand gegen eine Polizeikontrolle geleistet haben soll, könnte die Entlassung drohen. Die Polizei prüft derzeit, welche disziplinarischen Maßnahmen in Frage kommen. «Wir haben ein Prüfverfahren eingeleitet, was auch zu einer Entlassung führen könnte», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Polizeischüler studiert an der Fachhochschule Gelsenkirchen.

Von dpa