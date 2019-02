Der in Dortmund geborene Deutsch-Ghanaer spielt seit 2017 für die Jugend-Nationalmannschaften des DFB (U16, U17) und erzielte in 13 Einsätzen drei Tore. In der laufenden Saison der B-Junioren-Bundesliga traf er in 14 Spielen zehn Mal und bereitete fünf weitere Treffer vor.