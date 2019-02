AWO-Arbeitgeber kritisieren geplante Warnstreiks

Dortmund/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Arbeiterwohlfahrt in NRW hat die von der Gewerkschaft Verdi für den kommenden Wochenbeginn angekündigten Warnstreiks kritisiert. Es habe in der dritten Tarifrunde am Dienstag Bewegung und Zugeständnisse auf beiden Seiten gegeben, hieß es in einer Mitteilung der AWO-Arbeitgeber am Mittwoch in Dortmund. Eine Einigung in der nächsten Runde am 6. und 7. März sei nicht ausgeschlossen. Man bewege sich jetzt zwischen dem AWO-Angebot von 7 Prozent mehr Geld und der Verdi-Forderung von einem 9-Prozent-Plus. Eine Tarifauseinandersetzung «auf dem Rücken von Kindern, Eltern und Pflegebedürftigen» sei überzogen.

Von dpa