ICE liegengeblieben: Verkehr Düsseldorf-Köln beeinträchtigt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein liegengebliebener ICE hat am Mittwoch den Bahnverkehr auf der viel befahrenen Strecke von Düsseldorf nach Köln durcheinandergewirbelt. Der Fernverkehr und RE-Verbindungen nach Köln mussten über Opladen umgeleitet werden, wie die Bahn erklärte. Dadurch entfielen am Morgen die Halte Düsseldorf-Benrath und Leverkusen-Mitte und es kam zu Verspätungen. Die S-Bahnen fuhren dagegen planmäßig, wie eine Sprecherin sagte. Auch der Bahnverkehr in der Gegenrichtung von Köln nach Düsseldorf war nicht betroffen.

Von dpa