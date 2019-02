Feuerwehr muss schlafende Mieterin wecken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine offenbar tief und fest schlafende Mieterin hat die Feuerwehr in ihrer verrauchten Wohnung in Düsseldorf wecken müssen. Die junge Frau habe am frühen Mittwochmorgen weder auf den in ihren vier Wänden piepsenden Rauchmelder noch auf das Klingeln und Klopfen der alarmierten Einsatzkräfte reagiert, berichtete die Feuerwehr. Ein Rettungstrupp verschaffte sich daraufhin über einen Balkon Zutritt zu der Wohnung im vierten Stock und weckte die Frau. Sanitäter untersuchten die Betroffene, die einen Transport ins Krankenhaus verweigert habe.

Von dpa