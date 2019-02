Digitalpakt: Didacta-Präsident fordert schnelle Umsetzung

Mit dem Digitalpakt Schule sollen fünf Milliarden Euro vom Bund an die Länder fließen. Doch um die erforderliche Grundgesetzänderung gibt es Streit, deshalb hatten Bundesrat und Bundestag den Vermittlungsausschuss angerufen. Am Dienstag war bekannt geworden, dass nun ein Kompromiss in Sicht ist.

Zur größten europäischen Bildungs-Fachmesse Didacta werden vom 19. bis zum 23. Februar rund 100 000 Besucher erwartet. Die etwa 900 Aussteller zeigen unter anderem neue Lehr- und Lernmaterialien für alle Bereiche vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung. Zahlreiche Kongresse beschäftigen sich mit bildungspolitischen Themen wie Digitalisierung, Inklusion oder Lehrermangel.